Guerra | Mosca respinge attacco con droni | bombe lanciate anche su Kharkiv Ucciso un civile a Kherson Putin | “Bombe a grappolo | se necessario”

(Di domenica 16 luglio 2023) Il governatore filorusso di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, ha affermato che le forze russe hanno respinto la notte scorsa unconlanciato dagli ucraini nell’area della baia di Sebastopoli e di Balaklava , nella Crimea annessa. Lo riporta il Kyiv Independent. Secondo Razvozhaev, Sebastopoli è stata attaccataconmarini. Non ci sono per il momento notizie di eventuali vittime...

La fornitura di munizioni all'Ucraina e il loro utilizzo 'devono essere considerati un crimine', ha detto il presidente russo in un'intervista ripresa dalla Tass, sottolineando che anche'ha uno stock sufficiente di tali bombe' che 'finora non ha usato'. La controffensiva dell'esercito di Kiev rallenta. Allarme nella notte, esplosioni a Kharkiv. Droni russi abbattuti a Mykholaiv ...16 lug 07:56: abbattuti 9 droni ucraini in Crimea Le forze russe hanno abbattuto nella notte ...questa notte sono stati abbattuti due droni e cinque sono stati neutralizzati dalle unità di......di uno dei due centri per minori vulnerabili nella città che affaccia sulla Crimea è uno degli uomini con cuiha un conto aperto. Kherson è stata occupata nelle prime settimane die ...

Mosca: Kiev attacca le centrali nucleari russe, è terrorismo. Popov licenziato per critiche a Difesa - Vertice Ue-Celac, il blocco latino si è opposto a invitare il presidente Zelensky - Vertice Ue-Celac, il blocco latino si è opposto a invitare il presidente Zelensky RaiNews

La guerra in Ucraina giunge al giorno 508. Mosca accusa Kiev di "utilizzare metodi terroristici" contro le centrali nucleari russe che "potrebbero portare a un disastro nucleare su larga scala" in ...Diverse esplosioni sono state udite nella notte a Kharkiv, in Ucraina. I colpi potrebbero essere partiti da degli S-300 e hanno spinto i residenti nei rifugi, incluso l'inviato dell'Ansa ...