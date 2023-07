Guai in vista per Google? La causa sui dati usati per addestrare l’AI

(Di domenica 16 luglio 2023) L’addestramento di modelli di intelligenza artificiale è al centro dello sviluppo tecnologico da qualche anno. Ora che molti strumenti sono diventati di pubblico dominio (e pubblico utilizzo), stanno fioccando cause contro le aziende che hanno utilizzato ipresenti sul web per allenare le proprie AI generative. Dopo OpenAI (l’azienda americana che ha sviluppato ChatGPT), ora è il turno dialle prese con una class action avviata proprio a ridosso della modifica alla sua privacy policy. «Ha segretamente rubato tutto ciò che è stato creato e condiviso su internet da centinaia di milioni di americani», questa è la sintesi della denuncia depositata controche, di fatto, viene accusata di aver utilizzato idegli utenti peri suoi modelli di AI (da Bard al Cloud) senza aver ...

"Con la denuncia la donna sa di andare incontro a un sacco diproprio perché dovrà dimostrare di non essere consenziente, cosa difficilela mancanza di testimoni e anche per le abitudini mentali dei giudici e dei suoi contemporanei che metteranno la ...Tutto indel Giubileo del 2025 e della possibile vittoria dell'Expo 2030 "Ma certo, quelle ...a minimizzare. A casa loro, i turisti fanno i precisi, si comportano correttamente, qui ...... il Caffè Impero viene soprannominato "café dele ciàpe", a causa dellasui posteriori del ... La protesta non viene accolta: "a pensare che rimettere una statua possa ridare dignità al ...

Sassuolo, ha rifiutato il rinnovo: guai in vista per Carnevali Calcio in Pillole

A prima vista sembrava perfetta: un documento di guida come tanti altri, munito pure di sistemi anti-contraffazione e inchiostro riflettente. Ma gli approfondimenti della Polizia hanno dimostrato che ...Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope si arrabbierà molto sia con Donna che con Eric e li inviterà a raccontare tutto a Quinn ...