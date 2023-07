GTWC Europe | Misano gara-2 | Valentino Rossi e Maxime Martin trionfano con BMW

(Di domenica 16 luglio 2023)vincono-2 aAdriatico nel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Primo acuto del ‘Dottore’ nella nota categoria di SRO, sigillo per BMW e WRT sotto il sole della Romagna davanti a Christopher Haase / Lucas Légeret (Comtoyou Racing #11/Audi) ed a Thomas Neubauer/Jean-Baptiste Simmenauer (WRT #31/BMW). La sfida, dopo un incidente alla ‘Quercia’ nella prima parte dell’evento, si è decisa ai box con una lunghissima sosta da parte di Charles Weerts/Dries Vanthoor. La BMW 32, in pole quest’oggi dopo una strepitosa qualifica, è precipitata in graduatoria, mentreagguantava la leadership con la propria M4 GT3. Audi si è dovuta accontentare della seconda piazza dopo aver provato in tutti i ...

Il lampo di Lello Si è aperto nel modo migliore possibile il weekend di Misano per Raffaele Marciello, protagonista tra i più attesi del secondo round della GT World Challenge Sprint Cup che questo fine settimana fa tappa in Italia. L'elvetico di casa Mercedes infatti ha stampato il miglior tempo nelle qualifiche di questa mattina, garantendosi cosi la partenza ...

