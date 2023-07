GTWC Europa | Valentino Rossi conquista la prima vittoria a Misano

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023)vince aanche sulle quattro ruote. Nel weekend del Fanatec GT World Challenge, il Dottore trova lain campionato in gara-2, sei anni dopo l’ultimo trionfo in MotoGP ad Assen. Con il belga Maxime Martin,ha portato la sua BMW #46 del Team WRT sul gradino più alto del podio. Sul podio anche l’Audi #11 di Legeret e Haase e l’altra BMW del Team WRT affidata al duo Simmenauer-Neubauer. Ottimo il seguito di pubblico nel fine settimana di gare a: 21.856 presenze registrate, delle quali 10.165 in questa domenica. SportFace.