Grande Fratello Vip | dopo Claudia Gerini spuntano i nomi di due sorelle vip tra i prossimi concorrenti!

Conitnuano i casting per i prossimi concorrenti che vedremo nella nuova edizione delVip : con le nuove regole imposte da Pier Silvio Berlusconi, via influencer e sedicenti artisti e spazio ad attori e personalità davvero in vista del mondo dello spettacolo. GFVip, ...Oriana e Daniele di nuovo insieme: l'indizio social Alessandro Rosica, sul suo profilo Instagram , ha riportato due screen delle recenti stories dei due ex concorrenti delVip , ...Un tempo venivano usati per dedicare alla propria o al proprio amato una dedica. Oggi li vediamo sempre più spesso dai fan delVip , per sostenere i propri beniamini all'interno della Casa più spiata d'Italia. Ma quanto sta accadendo in queste ore sulla spiaggia di Ostia ha davvero del clamoroso. Un aereo con ...

Grande Fratello Vip, per i Basciagoni nozze saltate Parla una fonte vicina alla coppia ComingSoon.it

Continuano i casting per la prossima edizione del GFVip! Ecco i nomi di due note sorelle vippone che avrebbero sostenuto il provino!Su Instagram, Nikita Pelizon ha spiegato perché ha interrotto la conoscenza con Matteo Diamante e non ha risparmiato delle frecciatine ...