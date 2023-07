GP Imola | Superpole Race SBK | un grande Razgatlioglu batte Bautista

(Di domenica 16 luglio 2023) Anche il dominatore assoluto di questo Mondiale 2023 di Superbike si è dovuto inchinare dinnanzi alla prova maestosa messa in pista dall’ex campione del mondo della categoria. Uno scontro tra il regnante del passato e quello del presente che ha infuocato questadel GP. Bravo, anzi bravissimo, Toprakche ha piegato con forza e tenacia la Ducati di Alvarospingendo la sua Yamaha al limite estremo della prestazione. Un duello rusticano che per una volta ha premiato il turco, alla terza vittoria stagionale. Dietro al duo di protagonisti si è annidato Andrea Locatelli sull’altro bolide blu nipponico, mentre quarto è arrivato Jonathan Rea su Kawasaki. GPSBK: l’ordine di arrivo nel penultimo ...

Philipp ha dovuto evitare un altro pilota, cadendo al primo giro di. I ragazzi al box ... Philipp si meritava di finire la sua prima gara ad!'All'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di, il campione del mondo in carica ha ... Il pilota turco, che partiva in, ha preceduto sul podio Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team ...In gara 1 Bautista ha dato spettacolo vincendo davanti a Razgatlioglu e Rea. Attesa per laRace e Gara ...

Toprak Razgatlioglu vince la superpole race del Mondiale superbike 2023 a Imola! Il turco batte in un duello serrato Alvaro Bautista al termine di una rimonta incredibile nella parte finale della gara ...Razgatlioglu tira fuori tre giri superlativi a fine gara, passa Bautista e resiste al suo ritorno per vincere la terza gara dell'anno! Sul podio Locatelli ...