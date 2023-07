Governare le identità per uscire dalla palude multirazziale

(Di domenica 16 luglio 2023) Roma, 25 nov – Smarriti nel prisma della sovra esposizione mediatica si rischia facilmente di perdere la bussola, didisorientati e al contempo totalmente avvolti da una moltitudine di stimoli a cui si fatica a dare ordine. Questo distaccorealtà,concretezza delle cose di tutti i giorni, è una parte oramai costante della vita di oggi, e spesso si fatica a scorgere il confine tra il reale e il virtuale. Quello che è successo con le elezioni presidenziali americane ha messo in luce a un grado ampissimo, per lo meno nel mondo occidentale, un distaccorealtà pervasivo e diffusissimo. Tutto ciò chiarisce con grande forza che non esiste preparazione e costruzione del mondo e del domani senza una visione concreta della realtà. Allo stesso tempo, bisogna ammettere che spesso coloro che cambiano le ...

Labour e quarto potere I laburisti si preparano ail Regno Unito, e le prove generali ... In una recente lettera al personale, la CEO di Twitter Linda Yaccarino, ha ribadito questa, ...Comporre musica implica provare a, col decisivo apporto " in molti, ma non tutti, i casi " della scrittura, i procedimenti di riconoscimento nel tempo di, (dis)somiglianze, ......avuto finanziato un progetto di casa protetta e realizzato due edizioni del Festival sulle...una Città significa Servire i propri cittadini; se non ci si riconosce in questi valori e ...