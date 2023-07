Goodwood FOS - La McLaren Solus GT è la regina del Festival of Speed

(Di domenica 16 luglio 2023) laGT la più veloce nella cronoscalata delof2023. Dopo un venerdì di prove sul bagnato e il sabato cancellato per le avverse condizioni meteo, oggi finalmente il cronometro ha parlato. Marvin Kirchhöfer ha ottenuto il miglior tempo, con 45,34 secondi, precedendo la Subaru GL Family Huckster guidata da Travis Pastrana che si è classificato secondo con un tempo di un secondo più alto. Grande spettacolo. LaGT è una hypercar alimentata da un motore V10 aspirato, a trazione posteriore, capace di scaricare a terra ben 840 cavalli attraverso una trasmissione sequenziale a sette rapporti. Ma non si tratta solo di una vettura potente, perché questa vettura sembra quasi scolpita dal vento: ha un'aerodinamica curatissima che ...

...arrivata al2023 con tre modelli, l'attesa roadster Cyberster, che si è esibita per la prima volta su un tracciato, la nuovissima MG4 XPOWER e la concept EX4, progettato in esclusiva per...Come sicuramente accadrà nella versione di serie della Mustang Mach - E Rally anticipata da un prototipo presentato alFestival of Speed . Ford Mustang Mach - E Rally (2023) 14 Pronta per la ...Uno dei pregi delFestival of Speed è quello di fermare il tempo. Perché è una delle poche kermesse a livello globale che riesce a far convivere vetture di tutte le epoche in un'unica, grande festa del mondo ...

Il Festival of Speed si ferma per maltempo. È la prima volta in 30 anni Motor1 Italia

Dopo lo stop per maltempo, l'evento torna letteralmente in pista: è finalmente arrivato il momento della Hill Climb. Ecco il programma dell'ultima giornata (e dove vederla) ...L'organizzazione ha deciso di stoppare la kermesse nella giornata di sabato: le previsioni parlano di correnti particolarmente intense, in grado di minacciare le strutture temporanee che sorgono nell' ...