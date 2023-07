Goias vs Atletico Mineiro – probabili formazioni

(Di domenica 16 luglio 2023) Il, in pericolo di retrocessione, ospita l’nel 15° turno del Brasileirao, in programma martedì 18 luglio sera all’Estadio da Serrinha. La squadra di casa potrebbe uscire dalla zona a rischio con una vittoria e altri risultati favorevoli, mentre ilcerca di rimanere nei posti continentali. Il calcio di inizio divsé previsto alla 1 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlpuò aver ottenuto una gioia continentale con la vittoria per 2-1 sull’Independiente Santa Fe in Copa Sudamericana, ma i risultati interni hanno lasciato molto a ...

...esterna per 2 - 0 del Toluca sul Cruz Azul mentre il Guadalajara ha superato 3 - 1 l'San ...30 BRASILE SERIE A Palmeiras - Flamengo 1 - 1 (Finale) Santos -16:00 Bragantino - Sao Paulo 21:...L'è leggermente favorito ma occhio all'assenza, pesantissima, del suo capocannoniere Hulk , squalificato per doppia ammonizione. Non attraversano un periodo positivo neppure Cuiabá e Bahia , ...I padroni di casa vengono dal successo esterno per 1 - 2 contro ile sono ultimi con 7 punti. Gli ospiti sono reduci dal pari esterno per 2 - 2 contro l'MG e sono penultimi a quota 9. ...