Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di domenica 16 luglio 2023) La morte di Silvio Berlusconi lascia in eredità anche un riposizionamento all'interno dello scacchiere italiano. Ecco glidi politica sulledidegli italiani. L'effetto della morte di Silvio Berlusconi pare essere terminato con Forza Italia tornata ai livelli precedenti. Il Pd invece sembra pagare le ultime sconfitte elettorali. L'ultimoo è: Supermedia/YouTrend del 14 luglio 2023 FdI - 28,6% (-0,3% rispetto al 30 giugno) Pd - 20,3% (+0,1%) M5S - 15,9% (+0,1%) Lega - 9,4% (+0,7%) FI - 7,5% (-0,7%) Azione - 3,8% (+0,2) Italia Viva - 3% (=) SWG per Tg La7 del 10 luglio 2023: FdI - 28,8%% (+0,5% rispetto al 3 luglio) Pd - 20,4% (+0,3%) M5S - 15,9% (-0,4%) Lega - 10% (+0,6%) FI - 7,2% (-0,3%) Azione - 3,6% (-0,1%) Italia Viva - 2,8% (-0,2%) Quorum per ...

La prima, quella più finanziaria, ha visto negligiorni la definizione di alcune operazioni ... il fondo sovrano di Abu Dhabi, in trattative conamericani per aderire all'investimento. Non ...... la biodiversità eecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello ...possibile.' Una regola che ha permesso di compiere veri e propri scempi ambientali in questi...Numeri che non lasciavano alcuna speranza di recupero perazionisti,della fila a ricevere un rimborso dalla vendita degli attivi, dopo dipendenti, creditori e obbligazionisti. Eppure ...

Meteo: AGOSTO, ma è vero che pioverà tutto il Mese Gli ultimi aggiornamenti per le VACANZE ESTIVE iLMeteo.it

Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...La bella stagione può essere portatrice sana di allegria, oppure diventare un periodo di malesseri in cui ci si sente sbagliati e "diversi" perché non si riesce a vivere all'insegna della spensieratez ...