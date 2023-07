Gli ucraini delusi dalla NATO | ma alle armi occidentali non rinunciano

(Di domenica 16 luglio 2023) Il rinvio sine die dell’adesione di Kiev nellanon ha deluso solamente Zelensky. Anche glisi sono detti irritati e scontenti dall’atteggiamento degli amici. Sia i semplici cittadini che gli analisti politici hanno spiegato i motivi di questo sentimento negativo, ma nessuno di loro vuole che l’Occidente smetta di fornire generosamentee finanziamenti. Se lo aspettavano, ma sonolo stesso La reazione dei cittadiniè stata meno fumantina del loro presidente, ma altrettanto amara e sconsolata. RFE/RL ha condotto un sondaggio in diverse città, fra cui Kiev, a proposito degli esiti del summit di Vilnius. La sensazione comune è stata una forteone mista alla consapevolezza che la notizia sperata, quella dell’ingresso ...

L'ultima strategia di Putin e il legame con l'Isis: così annientaParole che seguono quelle del presidente russo Vladimir Putin che in una intervista ha affermato che la Russia ha una '...... con le perdite scese al 10%, con l'obiettivo di "preservare di più le truppe earmamenti necessari per la grande spinta offensiva cheaffermano deve ancora venire"., ...... con le perdite scese al 10%, con l'obiettivo di 'preservare di più le truppe earmamenti necessari per la grande spinta offensiva cheaffermano deve ancora venire'., ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Il Nyt: nella controffensiva ... la Repubblica

"La nostra autorità morale non deriva dall'essere firmatari della convenzione contro le munizioni a grappolo. Non abbiamo bandito in nessun momento da quando ...Questo ha spinto Kiev a ripensare la sua strategia e rallentare il ritmo, spiega il quotidiano americano ...