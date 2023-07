Gli ucraini delusi dalla NATO | ma alle armi occidentali non rinunciano

KIEV Quasi ogni notte la Russia lancia droni e missili contro le città dell' Ucraina e quasi ogni voltariescono ad abbattereordigni mentre sono in volo " ed è una fortuna, perché il più piccino porta cinquanta chilogrammi di esplosivo, che è una quantità sufficiente a disintegrare la ...Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha condannatoattacchi russi contro i portiche servono a esportare il grano ealtri cereali e l'Alto rappresentante Ue per la ...... come cambia la strategia "Queste munizioni sono ora in mano aglie vengono impiegate sul ...Stati Uniti hanno annunciato l'invio delle munizioni lo scorso 8 luglio. Le forniture sono ...

Controffensiva in stallo, gli ucraini colpiscono ancora il Ponte di ... Analisi Difesa

E poi arriva l'albionico... "Il mondo non può permettere che la guerra in Ucraina continui per altri 500 giorni"-ha dichiarato il Ministro degli Esteri britannico, quindi… James Cleverley ha invitato ...La guerra cambia le rotte europee dei traffici di stupefacenti, fa esplodere consumi e prezzi Amfetamine per i soldati, laboratori illegali ovunque: «I danni ...