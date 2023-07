Giustizia | lo stop di Meloni a Nordio | “Concorso esterno? Mi concentrerei su altro” 

(Di domenica 16 luglio 2023) La premier la riforma della. Poi le parole sulle commemorazioni della strage in cui morì Borsellino: «Non sono mai mancata e non mancherò neanche quest’anno»

Sul tema sollevato recentemente dal ministro dellaa proposito della modifica del reato ... Il convoglio odierno sarà poi in partenza ogni terza domenica del mese con due corse no. I ......della, cosa prevede il ddl Nordio Lo scorso 15 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma presentata dal guardasigilli. Nel testo, ora al vaglio del Quirinale, anche lo...Arriva lodefinitivo. Dopo il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Mantovano , ecco la conferma ... non senza difficoltà, il ministro dellasta provando a portare avanti. ...

Mentre Nordio parla d'altro, il sistema giustizia rischia lo stop Domani

È il primo viaggio inaugurale per il nuovo collegamento diretto Roma-Pompei in Frecciarossa che in 1 ora e 47 minuti, due ore e 15 al ritorno, porterà i viaggiatori alla stazione del sito archeologico ...“Mi concentrerei su altre priorità”. Giorgia Meloni prova a mettere la parole fine sul tema della “rimodulazione” del concorso esterno in associazione mafiosa lanciato dal ministro della Giustizia Car ...