Giustizia | il governo spinge per la separazione delle carriere

Leggi su ildifforme

(Di domenica 16 luglio 2023) Un data precisa non c’è, ma – secondo fonti di– i tempi per varare il disegno di legge (chiaro semplice e non costituzionale, spiegano) per lanon sembrano essere lunghissimi.: “Modo per innalzare ruolo giudicante” “Assolutamente nulla contro i magistrati, ma è un modo per ottenere un procedimento L'articolo proviene da Il Difforme.