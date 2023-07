Giuntoli fa il sicario di Allegri Inizia la rivoluzione della juventus

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) Non è vero che Maxavrebbe voluto fare anche il direttore sportivo. Al contrario, attendeva con ansia un direttore sportivo per fare solo l'allenatore. Quando Cristianoè arrivato, si è scatenato. Ha finalmente potuto confidare tutto ciò che pensava dei giocatori e dell'operato di Paratici e Cherubini, con cui evidentemente non c'era grande stima, ed è stato ascoltato. D'altronde i grandi direttori sportivi non sono quelli che agiscono di testa loro, come accadeva allaprecedente, ma quelli che fanno sentire importante l'allenatore. La psicoterapia difunziona alla perfezione con, narciso di suo e nervoso per la crisi di consensi. È così nata spontaneamente un'alleanza.sarà la ...