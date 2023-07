Giorgione saluta l’AlbinoLeffe dopo sette anni | va al Giugliano

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 luglio 2023) Zanica., la storia tra Carminegiunge ai titoli di coda. La società seriana ha annunciato sabato 15 luglio di aver ceduto a titolo definitivo il centrocampista alCalcio 1928, club che milita nel girone C di Serie C. Approdato a Zanica nell’estate del 2016,è stato uno dei giocatori più rappresentativi della storia del club seriano, di cui è stato anche capitano tra il 2020 e il 2022, prima di cedere la fascia, passata sul braccio di Diego Borghini dalla scorsa stagione. Nellestagioni disputate in maglia AlbinoLeffe, il classe 1991 ha messo a referto 242 presenze, 26 gol e 28 assist, con picchi quali la rete di tacco all’Euganeo nell’1-3 contro il Padova in occasione dei Playoff ...