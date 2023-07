Gilardino | Ho ritrovato lo stesso spirito nei ragazzi | ora pazienza e lavoro

Leggi su pianetagenoa1893

(Di domenica 16 luglio 2023) Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. "Vedo massima partecipazione e voglia di migliorarsi, è fondamentale per ilquotidiano. Il dna e le fondamenta di una squadra si costruiscono in ritiro, l'ho imparato da esperienze personali del passato: le fatiche e le corse rafforzano l'anima e la sofferenza, dobbiamo ...