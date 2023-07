Gf Vip 8 | tra i provinati anche Silvia Magarre di Primo Appuntamento? L’indiscrezione

(Di domenica 16 luglio 2023), volto noto di, è stata recentemente avvistata ai casting per l’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Com’è noto, infatti, le due nuove regole dettate dell’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi prevedono “No influencer e no 0nlyfans“. Per questo motivo, gli autori che stanno selezionando i nuovi concorrenti, si terrebbero ben lontani da accettare, tra i ‘nip’, i personaggi già famosi sui social o che abbiano un profilo sul noto portale di intrattenimento. Nei giorni scorsi, proprio Pier Silvio avrebbe scartato volti noti al pubblico di Canale 5, come Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, protagonisti della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Nonché di Justine Mattera e dell’ex parlamentare Antonio Razzi. Sarebbero invece piaciuti a Endemol Shine ...

Edoardo Donnamaria, Fiordelisi e lo sfogo su Twitter Dopo la fine - lampo della storia d'amoreEdoardo Donnamaria, ex GF, e la bella Antonella Fiordelisi , se ne sono dette di cotte e di ......storiagli Oriele è ufficialmente naufragata. Non solo, proprio in questi giorni, Daniele si è anche scontrato con alcuni dei suoi più grandi amici all'interno della Casa del Grande Fratello, ......ospitate non eccelse, linguaggio scurrile e comportamenti volgari. Per questo avrebbe già bocciato una prima lista di concorrenti per la nuova edizione del Grande Fratello, sottoposta alla ...

GF Vip, Donnamaria esplode su Twitter: “Ora basta, parlo io” Libero Magazine

L’ex vippone ha chiarito come stanno le cose con Fiordelisi. Dopo gli insulti di Corona e le allusioni di Dal Moro, Edoardo si è sfogato in un post infuocato.Secondo una fonte anonima vicina alla coppia, le nozze tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sarebbero a rischio ...