Gf Vip 7 | Oriana Marzoli | Daniele Dal Moro e quel dettaglio social che non è passato inosservato

(Di domenica 16 luglio 2023)Dal, protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, hanno pubblicamente messo fine alla loro storia d’amore. I due si sarebbero definitivamente lasciati poco tempo fa, quando per la seconda volta dalla fine del programma un litigio ha messo a dura prova la loro armonia di coppia. Stando alla versione più accreditata, sarebbe stata la gelosia diad incrinare il rapporto. L’influencer venezuelana, durante un recente viaggio in Sardegna, si sarebbe alterata nel vederechiacchierare con l’ex gieffina Soleil Sorge. Da una parte, si ritiene cheavrebbe lasciatoattraverso una diretta, dall’altra la diretta interessata ha chiarito: “Mi ha lasciata lui, mi ha ...

Lo dimostra Daniele Dal Moro , che dopo la recente separazione shock daMarzoli si è reso protagonista di una gaffe clamorosa . L'ex GFha infatti affermato su Twitch di aver ricevuto un'...L'ex vippone ha da poco terminato la sua turbolenta relazione conMarzoli, con una rottura ...anche scontrato con alcuni dei suoi più grandi amici all'interno della Casa del Grande Fratello, ...Ancora indiscrezioni e ipotetiche soffiate dopo la rottura tra Daniele Dal Moro eMarzoli . La coppia al termine del Grande Fratelloha regalato degli spettacoli trash di tutto rispetto al pubblico avido di gossip. "Finita nel peggiore dei modi",e Daniele: nuova ...

GF Vip, Oriana Marzoli dice la sua: “Non gioco con l’amore” Notizie.it

L’ex GF Vip ha raccontato su Twitch di aver ricevuto una proposta come tronista del programma delle coppie in Spagna. Peccato che lì lo show non vada in onda.Daniele Dal Moro nuovo tronista in Spagna La rivelazione e la reazione del web: ecco perché è stato criticato ...