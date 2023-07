Gervinho-Italia atto III? L’ivoriano è vicino al Trapani

(Di domenica 16 luglio 2023) Gervais Lombe Yao Kouassi, meglio conosciuto comeha la possibilità di vivere la terza esperienza nel calciono: è infattial. Il calciatore ivoriano vincitore in carriera di vari titoli tra cui l’accoppiata campionato-coppa francese col Lille e la Coppa d’Africa del 2015 con la sua Costa d’Avorio èalla tornare nel nostro calcio. Possibile infatti a breve la chiusura di una trattativa folle, quanto romantica, per la passione del presidente che sta trattando con. Il palcoscenico, in questa occasione, è meno probante dell’Olimpico di Roma, o del Tardini di Parma, in cuiha vissuto le prime avventurene. Ad interessarsi a lui questa volta è infatti il club siciliano del ...

Presente! Risponde così, ma non all'Inter e non in, Pereyra : ha scelto il Besiktas , manca ... O come quella del possibile arrivo nella mia Sicilia di: pare lo stia trattando il Trapani,...Ci sarà anche la Coppae ci sarà la Supercoppa italiana con l'Inter. Io gioco per vincere, ... i due secondi posti con la Roma di Totti e De Rossi, ma anche, una finale di Europa League ...... Takefusa Kubo Colui che doveva essere il nuovodi Garcia , Takefusa Kubo, non ha interesse a giocare in, secondo quando scrive As. Il giapponese è un obiettivo di mercato del Napoli ...

Gervinho torna in Italia: un club tenta il colpaccio Calcio in Pillole

Il Trapani si prepara per la prossima stagione di Serie D, anche se la speranza dei siciliani è quella di essere ripescati in C. il presidente Antonini vuole costruire una squadra per la promozione e ...Gervinho in Italia Antonini conclude affermando: “Voglio fare un regalo alla città”, e conferma la trattativa per l’ex Roma e Parma Il ritorno di Gervinho in Italia sembra davvero possibile dopo le u ...