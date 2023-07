Genoa | per Retegui trattativa complicata

(Di domenica 16 luglio 2023) Ilvorrebbe rinforzare l’attacco a disposizione di Gilardino con Mateo, ma al momento l’operazione èIlvorrebbe rinforzare l’attacco a disposizione di Gilardino con Mateo, ma al momento l’operazione è. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoblù stanno continuando il pressing per l’attaccante ma ancora non ci sarebbe stata la svolta per chiudere.

Si è trattato poco più di un allenamento, visto che dall’altra parte c’era il Fassa Calcio, squadra che gioca nel campionato di Prima Categoria. Il primo test stagionale per il Genoa è terminato 12-0.Correva l'anno 1950: il Genoa in tournee in Costa Rica vince con l'Herediano. Il 16 luglio vinse 4-3: aveva giocato anche in Messico ...