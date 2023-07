Genoa | l'ad Blazquez | 'Retegui? A chi non piace? Vogliamo tenere Gudmundsson'

L'ad rossoblù assicura: "I rinforzi arriveranno, faremo una squadra ...Brilla la stella di Albert Gudmundsson nel debutto ufficiale del. Buona la prima per la squadra di Alberto Gilardino che ha superato agevolmente i dilettanti ...attento del Ceo Andres, ...Unpiacevole e divertente sotto gli occhi di almeno 1500 tifosi con la presenza in tribuna del ceo rossobludel ds Ottolini. Nella ripresa spazio agli altri giocatori in panchina con ...

Genoa, Blazquez: “Retegui È forte, ci piace. Mi aspetto 30 mila tifosi al Ferraris” Il Secolo XIX

Il 12-0 ai dilettanti del Fassa e’ stata la scontata conclusione di un sabato di testa per i tifosi del Genoa. Quasi in duemila per la prima uscita e poi tanto calore. Ma alla fine in conferenza stamp ...Moena – Testa al mercato, all’inizio del prossimo campionato di Serie A ma anche ad altre iniziative per creare sempre più sinergia tra il club e la città. È un Andres Blazquez sereno quello che raggi ...