(Di domenica 16 luglio 2023)perfettamente riuscito per duecongiunte all': le piccoleora state dimesse dall'ospedale e posfinalmente tornare a casa e raggiungere mamma , papà e ...

Intervento perfettamente riuscito per duenate congiunte all'addome: le piccole sono ora state dimesse dall'ospedale e possono finalmente tornare a casa e raggiungere mamma , papà e la loro sorella maggiore....Francesca torna in ospedale 19 anni dopo per ringraziare i medici che le salvarono la vita: 'Voglio diventare dottoressa'attaccate per la testa hanno il 2% di chance di ...Naomi Campbell mamma bis a 53 anni, l'annuncio a sorpresa: 'Non è mai troppo tardi'attaccate per la testa hanno il 2% di chance di sopravvivere. 'Oggi hanno 7 anni e sono felici' ...

Gemelline siamesi nate attaccate per l'addome, separate con un intervento di 6 ore: «Sono due miracoli» leggo.it

Intervento perfettamente riuscito per due gemelline siamesi nate congiunte all'addome: le piccole sono ora state dimesse dall'ospedale e possono finalmente tornare a casa ...Avevano solo il 2% di probabilità di sopravvivere, e lo hanno struttato tutto le due gemelline siamesi nate attaccate per la testa e il cui destino sembrava segnato ancor prima di venire ...