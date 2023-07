Gemelle siamesi unite per l’addome separate dopo un intervento di 6 ore

(Di domenica 16 luglio 2023) Ella Grace ed Eliza Faith Fuller, duenate il 1° marzo 2023 attaccate pere condividendo i tessuti del fegato, sono state sottoposte a un delicatochirurgico durato sei ore per poterle separare, che è risultato perfettamente riuscito. A dare l’annuncio è stato il Texas Children’s Hospital, dove si è svolta l’operazione il 14 giugno 2023, con un comunicato ufficiale. La procedura comprendeva chirurgia pediatrica e plastica ed è stata guidata dal chirurgo pediatrico Alice King, ben sapendo come potessero esserci eventuali complicazioni in situazioni simili. All’hanno preso parte un team di 17 professionisti medici, tra cui sette chirurghi e quattro anestesisti. Vi ...

All'epoca della loro nascita, alle gemelline Abby ed Erin Delaney erano state date solo il 2% di possibilità di sopravvivere. Oggi le due sorelline hanno raggiunto entrambe un traguardo che sembrava impossibile quando vennero al mondo. La mamma, 33 anni, ha appreso a sole 11 settimane di gravidanza che stava portando in grembo due gemelle. Collegate alla testa - i casi simili sono noti come gemelli craniopagi - le bambine avevano

Intervento perfettamente riuscito per due gemelline siamesi nate congiunte all'addome: le piccole sono ora state dimesse dall'ospedale e possono finalmente tornare a casa