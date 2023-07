GdS – Napoli | serve rinforzare il centrocampo | Garcia vuole Maxime Lopez e Tousart

Leggi su justcalcio

(Di domenica 16 luglio 2023) 2023-07-13 13:14:01 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: Fabian Ruiz non è stato mai sostituito, Demme e Zielinski sono sulla griglia di partenza, le certezze Anguissa e Lobotka non bastano. Per il francese, il Sassuolo chiede 20 milioni Maurizio Nicita @manici50 13 luglio –È nel cuore della squadra campione chel’intervento di ricostruzione, come lo ha definito il presidente Aurelio De Laurentiis. Perché aildi fatto non ha mai sostituito Fabian Ruiz (finito al Psg a chiusura mercato estivo 2022): al suo posto c’è stato Tanguy Ndombele in prestito, nel frattempo tornato al Tottenham senza grandi rimpianti. Considerando la partenza certa di Diego Demme e ...