GdS – Milan su Danjuma e Chukwueze | doppio asse con il Villarreal

Leggi su justcalcio

(Di domenica 16 luglio 2023) 2023-07-16 09:22:32 L’autorevole rosea: Dopo aver chiuso Reijnders con l’Az, i rossoneri puntano l’esterno destro. In lizza ci sono sempre i due delTre nuovi titolari (Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders), due nuove alternative (Sportiello e Romero): il mercato rossonero ha tenuto ritmi sostenuti e non intende rallentare. situazione — Ilè in corsa per, non abbandona la pista Musah, insiste per Taremi e vuole arrivare allo sprint per. Il presidente rossonero Paolo Scaroni si è rivolto ai tifosi: “Stiamo facendo un acquisto a settimana, non pensate però che si possa continuare così fino a fine agosto…”. Prima o poi anche gli uomini mercato del club dovranno rifiatare. Intanto la corsa continua e il traguardo più vicino pare quello per Arnaut: il ...