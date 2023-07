Gazzetta – Milan | Taremi | Morata e Giroud | tre modi diversi di fare il centravanti

(Di domenica 16 luglio 2023) 2023-07-13 14:24:48 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta la GdS: D’area, di movimento o di sponda: nessuno ha caratteristiche troppo simili, tutti – in– sanno aiutare la squadra e dialogare coi compagni. Chi raggiungerà Olivier aello? “AAA cercasi partner d’attacco per Olivier. Doti richieste: esperienza, tecnica e gol, preferibilmente pesanti”. L’identikit tracciato dalper la ricerca del nuovo 9 gira il mappamondo e attraversa i campionati. Nelle ultime ore, il casting rossonero ha visto salire le quotazioni di Mehdi, anche se la candidatura di Alvaroresta comunque d’attualità, sebbene gravata da costi superiori rispetto all’attaccante iraniano. Ma come cambierebbe pelle il ...

...21enne Lazar Samardzic dell'Udinese (ma sul goiello tedesco naturalizzato serbo ci sono anche,... E ancora: secondo ladello Sport, a parte Danilo e Gatti tutti i centrali sono cedibili. ......Tra ile l'Az Alkmaar c'è l'accordo verbale intorno a 20 milioni più bonus. Il giocatore vuole solo i rossoneri, le visite mediche fissate già per l'inizio di settimana prossima....Le notizie più importanti della giornata di calciomercato nel nostro ...

Gazzetta - Ledure aveva offerto Lukaku prima al Milan che alla Juve Milan News

L'Arabia Saudita lo chiama, lo tenta, lo pressa. Anche se il ciclone Lukaku ha quasi spazzato via persino queste voci, che invece resistono e sono pronte pure riprendere con insistenza. L'Arabia Saudi ...Lukaku resta in attesa, anche perché non sarà convocato per la tournée negli USA del Chelsea insieme ad altri indesiderati come Aubameyang e Ziyech: 'Saltato l’affare con l’Inter quando sembrava chius ...