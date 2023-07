Gazzetta – Fiorentina | Amrabat chiede la cessione | servono 35 milioni I possibili sostituti

Leggi su justcalcio

(Di domenica 16 luglio 2023) 2023-07-13 14:07:24 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: Barcellona, Atletico e Manchester United sul marocchino, che ha comunicato l’addio al club. Da Hjulmand a Maxime Lopez e Dominguez, la Viola sonda diversi profili Giovanni Sardelli 13 luglio – firenze Muro in campo, muro fuori. Dietro alla stagione viola con tanto di due finali conquistate, c’è sicuramente anche il lavoro fatto da Sofy, tra i primi al mondo nella capacità di interdizione, protezione della difesa, capacità fisica. Non certo un regista, piede poco educato, ma una forza della natura nelle fasi a lui più congeniali. Basti vedere il Mondiale disputato con il suo Marocco. Dopo tre stagioni in viola,ha chiesto alla società di essere ceduto ad un top club per provare una ...