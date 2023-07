Gasperini | «Il mercato? Le date non vanno bene per la preparazione»

(Di domenica 16 luglio 2023) CLUSONE. «Finora è tutto un chiacchiericcio, il 10 per cento di quel che si legge è vero. Non serve a nessuno una finestra diaperta da luglio a fine agosto». Così Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, dal ritiro di Clusone.

Non serve a nessuno una finestra diaperta da luglio a fine agosto, le date sono fuori luogo". Gian Pieroè intervenuto al termine della prima amichevole stagionale dell'Atalanta ...Gian Pieroha parlato al termine dell'amichevole giocata tra l' Atalanta e la Rappresentativa della città di Clusone: 'E' unin generale molto bloccato e difficile, finora è solo ..."Finora è tutto un chiacchiericcio, il 10 per cento di quel che si legge è vero. Non serve a nessuno una finestra diaperta da luglio a fine agosto". Così Gian Piero, allenatore dell'Atalanta, dal ritiro di Clusone: "La differenza la fa l'attacco, dove si cerca sempre qualcosa di più. Ma anche in ...

Atalanta, Gasperini: "Mercato complicato e difficile, siamo schiavi delle date. Che senso ha" TUTTO mercato WEB

Atalanta-Gasperini – La società bergamasca sta lavorando in ottica calciomercato, dopo l’arrivo del difensore Sead Kolasinac, l’Atalanta pensa alle possibili cessioni: il futuro di Duvan Zapata e Meri ...“Non lo so, questo è un mercato complicato e difficile, un mercato bloccatissimo anche condizionato dalle date fuori luogo, non sono in linea con le esigenze degli allenatori. Le squadre partono con t ...