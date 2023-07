Gasperini ha le idee chiare | “Per avere ambizioni bisognerà muoversi in attacco”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 luglio 2023) Clusone. Arrivano dalla pancia del campo sportivo Città di Clusone, dopo il 10-1 rifilato alla Rappresentativa cittadina, le prime parole del 2023/24 di Gian Piero. “Le vacanze le ho dimenticate, purtroppo”, esordisce il tecnico, che parla dei nuovi arrivati: “Hanno tanta voglia di lavorare, l’impatto è positivo, abbiamo appena iniziato. Lavorare qui è sempre molto bello, come tutti gli anni. Questo è un posto ideale per trasmettere l’amore dei tifosi. Oggi era una partita di presentazione, non è giusto trarre conclusioni. Le indicazioni ci saranno più avanti. Giocheremo altre due volte per dare un ringraziamento concreto: la gratificazione che ricevo è determinante, i saluti ricevuti all’ultima dello scorso campionato hanno inciso sulla mia decisione”. Attenzione sul problema portieri: “Giocano Rossi e Vismara perché non c’è nessun altro: poi vedremo. La ...