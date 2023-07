Gaeta Torrente Pontone | stanziati 2 | 2 milioni di euro per la messa in sicurezza

Ha inoltre rilevato l' assunzione di acque ricche di minerali peculiari delNeva, che ...molto interessante portare alla popolazione di Zuccarello i dati di una loro antenata' commenta...Secondo che il comune si trova nel monte o nel piano, al mare, o sopra un fiume o un" . L'... Provincia nel cui territorio ricadevano anche i Comuni dei Circondari di Sora e di, oggi ...Ha inoltre rilevato l' assunzione di acque ricche di minerali peculiari delNeva, che ...molto interessante portare alla popolazione di Zuccarello i dati di una loro antenata' commenta...

GAETA, TORRENTE PONTONE: 2,2 MILIONI PER LA MESSA IN ... Latina Tu

Infomare103e5, notizie di pubblica utilità per vivere il mare sulla riviera di Ulisse. A cura della Guardia Costiera di Gaeta in collaborazione con Radio Show Italia 103e5. Le previsioni per la giorna ...Con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 19 maggio 2023, sono stati determinati i Comuni ai ...