Gabriele e Giacomo | chi sono i figli di Ezio Greggio | “Sono fiero di loro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 luglio 2023)di, uno dei conduttori più amati della tv italiana. Classe 1954, il presentatore è originario di Cossato, piccolo paesino in provincia di Biella, e ha sempre sognato un posto nel mondo dello spettacolo, nonostante suo padre Nereosognasse per lui un impiego in banca. Rivedremo l’artista oggi tra gli ospiti de Il Meglio Di Domenica In su Raiuno. Gli esordi su Telebiella, poi il passaggio a Fininvest, il successo di Drive In e quello di Striscia la Notizia.ha alle spalle una lunghissima carriera e ancora oggi è al timone del tg satirico di Antonio Ricci. Nonostante sia un personaggio molto amato,ha sempre protetto la sua privacy in particolare quella ...