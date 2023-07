Fs | a Pompei attesa sotto il sole per punto stampa | rimostranze dei cronisti

... Mantovano frena Nordio, la guerra con i magistrati fa solo perdere tempo Indi capire la reazione dell'ex magistrato, a capo del dicastero di via Arenula, Meloni è arrivata ain ...Una volta gli ambulanti da spiaggia vendevano il cocco o le granite, ma D. G., 21enne di, deve aver pensato che aggirarsi tra gli ombrelloni vendendo droga sarebbe stato più ...è indi ...L'arrestato è indi giudizio. Detenzione di droga a fini di spaccio, con queste accuse, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno arrestato a Meta Daniel Grimaudo, 21enne digià ...

Fs, a Pompei attesa sotto il sole per punto stampa: rimostranze dei ... Entilocali-online

Presentato in pompa magna da Meloni e Sangiuliano, il Frecciarossa che collega Roma direttamente con Pompei (una sola volta al mese) sembra più che ...Mai mancata a via D'Amelio, non mancherò neanche quest'anno" ha detto la premier, dopo che si erano diffuse voci sulla sua possibile ...