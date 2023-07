Freccia della Versilia | il ritorno dopo 3 anni è «internazionale»

(Di domenica 16 luglio 2023) IL VIAGGIO. Ripartito il «treno del mare» Bergamo-Pisa che era stato sospeso nel 2020 a causapandemia. Non solo bergamaschi: in carrozza tanti turisti stranieri.

Il primo si è lanciato in mare come unae poco dopo n'è uscito con la donna, aiutato anche ... fra i presenti, sono stati davvero tempestivi, occorre dirlo, al di làprontezza e...... il Fenerbahce ha messo lasulla concorrenza per Dominik Livakovic. Il club turco ha trovato un accordo col portiere croato e c'è anche l'okDinamo Zagabria al trasferimento. 28 anni, ...In Regione Lombardia l'hanno ribattezzata la "Versilia": il treno che da Bergamo, Brescia e Cremona porta i viaggiatori fino a Pisa e alle località balneariToscana. La promessa mantenuta " Promessa mantenuta. Sono ...

Dalla Lombardia in Toscana, riparte la Freccia della Versilia ilGiornale.it

Parte ogni terza domenica del mese – La premier: “Turismo e cultura sono la nostra benzina più produttiva” Condividi la notizia: Un treno Frecciarossa Roma – Meloni e Sangiuliano inaugurano il Freccia ...La recensione di Testament: The Order of High Human, un gioco che ci prova, ma molto male finendo per essere un disastro davvero clamoroso.