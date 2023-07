Franco Vazquez svincolato | molti i club su di lui

(Di domenica 16 luglio 2023) Il mercato è iniziato da pochi giorni, eppure sta evidenziando diverse sorprese. Dalla Serie A ai maggiori campionati europei, senza dimenticare la Serie B, che mostra tanti colpi e diversi cambiamenti. A saltare all’occhio è la situazione di, rimastodopo l’esperienza con il Parma. Il talento argentino si trova, così, senza una circa un mese dall’inizio del campionato. Ci sono però due, su tutti, a seguire la vicenda.: chi riuscirà ad assicurarsi le sue prestazioni? Conclusa l’avventura in terra parmigiana, per el Mudosi aprono nuove strade. Il centrocampista vanta un trascorso rilevante, grazie alle esperienze con il Rayo Vallecano e con il Siviglia, ...

Il mancato rinnovo diaveva fatto storcere []...Da escluso a possibile rivale, il futuro dipotrebbe essere a Cremona dove oggi mister Ballardini è uscito allo scoperto. Il tecnico dei grigiorossi ha risposto alle domande dei giornalisti e non ha nascosto la trattativa in ...Commenta per primonel mirino della Cremonese : il Mudo , nella scorsa stagione al Parma, potrebbe rimanere in Serie B per contribuire al tentativo di risalita immediata dei grigiorossi retrocessi dalla A.

Vazquez-Cremonese, c'è l'intesa: il Mudo resta in B, ad un passo l'approdo in grigiorosso Parma Live

