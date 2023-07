Forza Italia vive e lotta. Ma con troppi problemi

(Di domenica 16 luglio 2023) Viene da chiedersi seriuscirà a sopravre alla nottata. Se avrà ladi non implodere per le liti interne, che già sono consistenti, sarà già un miracolo

ROMA " La continuità col berlusconismo è nella giustizia, perno del "nuovo" programma di. Mentre sul palco va in scena il primo Consiglio nazionale dell'era post Berlusconi , in sala circola il testo di una interrogazione che a breve arriverà al ministro Carlo Nordio per ...Viene da chiedersi seriuscirà a sopravvivere alla nottata. Se avrà ladi non implodere per le liti interne, che già sono consistenti, sarà già un miracoloCome ampiamente previsto, Antonio Tajani è stato eletto all'unanimità Segretario nazionale didurante il primo Consiglio Nazionale didopo la morte di Silvio Berlusconi. Il reggente traghetterà il Partito verso il congresso del 2024 sotto le parole d'ordine "...

Ronzulli, ex fedelissima di Berlusconi, e l’idea di candidare una donna (sé stessa). Lotito: «Non è un partito morto, diciamo sopito. Va riempito di contenuti, altrimenti...» ...Duro attacco di Forza Italia a Spinelli che aveva criticato il governo Meloni "Il sindaco dimostri invece di aver fatto tutto quanto era in suo potere".