Formula E | tragedia sfiorata | un testacoda e due auto distrutte

(Di domenica 16 luglio 2023)E.sulla pista dell‘E-Prix di Roma. Durante il nono giro di gara 1 dell’evento duesono andatenel terribile incidente. Immediata la bandiera rossa sventolata dai direttori di gara. Protagonista dell’incidente è stato il pilota Sam Bird di Jaguar.E a Roma: tutti i dettagli del circuito E-Prix all’Eur Spaventoso incidente nell’E-Prix di Roma Sam Bird avrebbe perso il controllo della sua monoposto alla curva 6 finendo contro un muro per poi invadere la pista in. Alcuni piloti sono riusciti ad evitare l’ma non tutti. Il primo a schiantarsi contro il veicolo è stato l‘Envision di Buemi, che a sua volta è stato tamponato da Da Costa, che è finito sotto la sua monoposto. Infine, Mortara si è ...

Formula E. Tragedia sfiorata sulla pista dell‘E-Prix di Roma. Durante il nono giro di gara 1 dell’evento due auto sono andate distrutte nel terribile incidente. Immediata la bandiera rossa sventolata ...Pole position, vittoria e giro veloce. All’Eur Mitch Evans trionfa con la Jaguar nell’E-Prix del caldo. Per il neozelandese della Jaguar è il 4° successo a Roma, il 3° consecutivo. Chiamatelo pure imp ...