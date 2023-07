Formula E | risultati e classifica E-Prix Roma 2023 gara-2 | ordine di arrivo | vince Dennis

Leggi su sportface

(Di domenica 16 luglio 2023) Jake-2 dell’E-valevole per il Mondiale diE. Tra le strade della Capitale, è il pilota della scuderia Andretti ad avere la meglio, approfittando dell’errore di Mitch Evans. Il vincitore di-1 provoca un incidente in cui coinvolge anche Nick Cassidy e cosìpuò approfittare per portarsi in testa allaproprio su questi ultimi due. Sul podio anche il francese Norman Nato e il britannico Sam Bird. Di seguito l’diDITOP-10 E--2(Avalanche Andretti) 45:04:323 Nato (Nissan) ...