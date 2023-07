Formula E | griglia di partenza gara-2 E-Prix Roma 2023 | risultati e classifica qualifiche | Dennis in pole

... proveniente dalla Renault e allora ancora a secco di podi in1, e l'esordiente Lando ... in quanto sia lo spagnolo che l'inglese sono tra i maggiori talenti presenti sulladi partenza, ...La notizia della settimana per quanto riguarda il mondo della1 è stata senza ombra di dubbio il ritorno sulladi partenza dal prossimo GP d'Ungheria di Daniel Ricciardo , pilota molto conosciuto e amato. L'australiano si era preso un anno di ......ha mantenuto una strategia di gomma medio - dura anche se era evidente a tutti gli altri in... ha commentato il vincitore di 10 gare, dopo una carriera di discreto successo in1. 'I ...

F1, la griglia di partenza del GP Silverstone in Gran Bretagna: analisi fila per fila Sky Sport

Oggi va in scena la seconda gara dell’ePrix di Roma della Formula E 2023 sul circuito cittadino dell’Eur: orario della partenza e dove vederla in ...Nella giornata del sabato a Roma è andata in scena la gara 1 di Formula E. F1inGenerale ha avuto la possibilità di andare in griglia di partenza. Sabato rovente per la Formula E a Roma, con temperatur ...