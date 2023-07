Formula E | a Roma primo podio per Nissan con Norman Nato

Leggi su ildenaro

(Di domenica 16 luglio 2023)(ITALPRESS) –per ilE Team nell’ABB FIAE World Championship 2022/23 all’E-Prix diconche ha chiuso al secondo posto nel Round 14. Dopo aver messo a segno un’ottima prestazione in qualifica, il francese è passato al secondo posto all’inizio della gara e ha mantenuto un ritmo competitivo per tutto il tempo, mostrando un’ottima guida negli ultimi giri tale da permettergli di conquistare ilera stato sorpreso sabato in qualifica da una bandiera rossa che aveva roviil suo ultimo giro di spinta, costringendolo a partire in mezzo al gruppo. Un’importante rimonta dopo la bandiera rossa a metà gara lo ha visto salire ...