Flavio Montrucchio torna in Rai con Cook 40? | tutto sul nuovo programma

Leggi su velvetmag

(Di domenica 16 luglio 2023) Nei palinsesti Rai per la stagione 2023-2024 ha trovato posto anche, al timone di un. Per il conduttore, celebre volto di Primo appuntamento, si tratterà di un ritorno alle reti del servizio pubblico, a distanza di sette anni dal Festival di Castrocaro, condotto nel 2016. Ormai da un po’ di tempo sono stati ufficializzati i palinsesti televisivi per la stagione 2023-2024. Sia sul fronte Rai che in quello Mediaset, non sono mancate le novità, tra addii, new entry e, in questo caso, anche alcuni ritorni. Nel caso specifico, infatti, si parla di, ormai volto di punta di Real Time grazie a Primo appuntamento. Cosa aspettarsi daed 40?, ildi...