Fisco | il governo fa lo sconto alle opere d’arte

Leggi su quifinanza

(Di domenica 16 luglio 2023) La Camera dei deputati ha approvato, nella seduta del 12 luglio, il disegno di legge delega per la riforma del. Ora la palla passa al Senato con l’obiettivo di votare il testo entro la pausa estiva. Salvo intoppi seguiranno i decreti in autunno e l’entrata in vigore nell’anno a venire. Riforma fiscale approvata alla Camera Si conferma, con l’aggiunta di alcune integrazioni, la linea espressa dal Consiglio dei ministri nel documento approvato in occasione della seduta del 16 marzo scorso. Sono molte le novità sul piatto, le più importanti delle quali sono la riforma dell’Ipef (che passa da 4 a 3 aliquote), l’estensione della cedolare secca agli immobili non abitativi, la detassazione delle tredicesime per dare maggiore liquidità ai dipendenti e la riforma di Ires e Irap. Plusvalenza sulleIl testo va a introdurre ...