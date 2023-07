C'è anche uno strumento di lotta all'evasione: ilpropone un concordato preventivo a professionisti, mini - imprese eIva, per recuperare Irpef e Irap non dichiarati. Non c'è, per ora, ......si cerca di trovare una transizione con parte di questi italiani che hanno un debito con il... e i tanti italiani, comuni cittadini, lavoratori autonomi eIva che per una serie di ......qualificanti della riforma Il disegno di legge delega interviene su tutti gli ambiti del, ... Tra le tante misure ap - provate per i lavoratori autonomi e leIva, mi piace sottolineare un'...

Fisco e partite Iva, patto per due anni: 2 miliardi di fatture per fissare i redditi Il Sole 24 ORE

Una riforma strutturale del fisco, che punta ad intervenire su tutti i principali aspetti del sistema tributario, a cominciare dalla detassazione di tredicesime e straordinari per finire al riordino d ...Partirà il prossimo 17 luglio nella commissione Finanze del Senato l'esame della riforma fiscale. La discussione generale si svolgerà nelle sedute di martedì e mercoledì , quando si terranno le ...