Finale Italia-Iran oggi in tv | orario e diretta streaming Mondiali U21 volley maschile 2023

(Di domenica 16 luglio 2023) Tutto pronto perper l’oro deiU21 di. Gli azzurrini di coach Matteo Battocchio, dopo aver battuto in quattro set la Bulgaria, tornano in campo per vincere anche l’atto conclusivo della rassegna iridata e difendere il titolo vinto due anni fa. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazioneiana, che ha invece battuto in semil’Argentina. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 19.00ne di domenica 16 luglio a Manama, capitale del Bahrein. Di seguito, le informazioni per seguire inla...

Nel tutto facile per l'Italia che si porta sul 2 - 0 (25 - 13). Al rientro in campo la Bulgaria prova a staccare Bonafede e compagne (0 - 3). Il time out chiamato da coach D'Aniello rimette...

Italia-Portogallo, Finale Europei Under 19 domani: programma, orario d'inizio, tv e streaming OA Sport

Sarà di nuovo Italia-Portogallo agli Europei Under 19 di Malta, a distanza di dieci giorni. Ma questa volta sarà una partita che varrà il titolo continentale; gli uomini di Alberto Bollini vogliono ov ...L'Italia U19 si appresta ad affrontare il Portogallo nella finale dell'Europeo di categoria. Da Luis Hasa a Francesco Pio Esposito: chi sono i talenti del domani ...