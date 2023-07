Finale Europei Under 19 | Portogallo-Italia 0-0 LIVE

U19 Malta, stadio Ta Qali Portogallo Italia Marcatori: ...Commenta per primo Portogallo Under 19 (4 - 3 - 3): G. Ribeiro; Esteves, A. Ribeiro, Bràs, Marques; Justo, N. Felix, Sà; H. Felix, R. Ribeiro, Borges. CT: Milheiro Italia Under 19 (4 - 3 - 3): ...Commenta per primo Non chiamatela rivincita, perché il 5 - 1 subito nei gironi è una storia che va raccontata a sé stante ed è ben lontano dalla gara che andrà in scena questa sera a partire dalle 21 ...

Stasera alle 21:00 allo stadio Ta Qali di Malta va in scena la finale degli Europei di calcio Under-19 tra Portogallo e Italia ...Tra i protagonisti dell'Italia Under 19, che questa sera alle ore 21 disputano la finale dell'Europeo di categoria, c'è anche l'attaccante bianconero Luis Hasa, che ...