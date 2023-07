Festival della Letteratura Indipendente | tematiche “di nicchia” e autori outsider a Pomigliano d’Arco

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 luglio 2023) È alla terza edizione il Flip (di) che si terrà in spazi cittadini pubblici iconici – Parco pubblico Giovanni Paolo II°; Slargo Marco Pannella, Centro La Pira, Cortile del Palazzo del Municipio – dal 1 al 3 settembre prossimo. La formula è quella dell’accesso libero e gratuito per eventi che avrannosentite e ingiustamente considerate di: il discorso veritiero (anche nel rapporto con il fantastico), il discorso politico, il lavoro, etc. Presential di fuori di ogni mainstream letterario come il rumeno Mircea C?rt?rescu, l’autore di “Malincolia (La nave di Teseo)”, il messicano Juan Pablo Villalobos (autore de “Il bambino che collezionava parole” ...