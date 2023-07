Federica Sciarelli | “Non capisco chi lascia Le pressioni? Se mi attaccano mi invitano a nozze”

va dritta al punto e, senza troppi giri di parole, non le manda a dire ai colleghi. O meglio, ex colleghi. 'Se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in ...Ma tra tanti che se ne vanno, c'è invece chi n on intende proprio farsi scalfire dalle ingerenze della nuova direzione Rai , o almeno è quello che sostiene, volto storico dell'...Stiamo parlando die il suo programma cult di Rai 3 ' Chi l'ha visto '. La conduttrice ha rilasciato un'intervista a La Stampa, durante la quale ha svelato di non essere d'accordo ...

Federica Sciarelli: “Non capisco chi lascia la Rai. Quando Salvini mi ha attaccata ho risposto, non me… Il Fatto Quotidiano

Federica Sciarelli parla in un’intervista del suo lavoro da giornalista, del seguito di Chi l’ha visto e commenta la scelta di chi, tra ...Federica Sciarelli non condivide affatto le posizioni di alcuni suoi ex colleghi, lanciando una frecciatina e parlando del rischio che venga messa alla porta ...