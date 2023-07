«Fatti votare da Txapote»

Ha anche sottolineato come i recenti passi indietro sul temanegli Stati Uniti e in Polonia ... Humza Yousaf, già parlamentare all'epoca, non si recò aperché impegnato in un incontro con ...Quattromila persone che vengono aa luglio senza nemmeno competizione è rilevante. Il punto, ... I temi vanno calati sui territori, devono diventarenon restare interviste sui giornali. Per ...E che i costi dell'emergenza climatica non vannopagare dai cittadini, ma da chi è all'...Svizzera con incontri e dibattiti in ogni città per convincere i cittadini della Confederazione a...

Il Parlamento europeo non ha votato solo per la legge sulla natura, ma sul futuro della destra Il Fatto Quotidiano

Al termine del consiglio comunale che ha sancito la fine della giunta Rossi, contestazioni e grida verso il grande nemico della sindaca, Enoch Soranzo. Questa vicenda, quella della caduta di una ammin ...Il testo è passato con 336 voti favorevoli, 300 contrari e 13 astenuti. Bocciata la richiesta di rigetto avanzata dal Ppe e dai gruppi di destra ...