Fanno il bagno in mare e vengono attaccati dai delfini

Leggi su today

(Di domenica 16 luglio 2023) Evitare di avvicinarsi ai. È questo l'avviso presente su diversi cartelli nella prefettura di Fukui, in Giappone, che segnalano ai nuotatori quanto poco docili siano i mammiferi. Però l'indicazione non è stata seguita da quattro bagnanti, che sono rimasti feriti in attacchi di...