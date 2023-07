EuroUnder 23 di Atletica | Iapichino fa la storia | è oro nel lungo e con record

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 16 luglio 2023) E’ meravigliosa Larissaagli Europei Under 23 diLeggera. L’Azzurra delle Fiamme Gialle si prende il titolo continentale di categoria nel salto in. La misura della gloria è quella di 6,93, che segna anche la migliore prestazione europea del 2023 all’aperto, al pari della campionessa olimpica Mihambo. Larissa fa anche ilpersonale all’aperto, a soli 4 centimetri dal primato indoor di 6,97 fatto a Istanbul, quando la fiorentina vinse l’argento indoor. Si fa uno splendido regalo Larissa. Martedì prossimo compirò 21 anni e a poche settimane dal Mondiale di Budapest mette in cassa altre ferme certezze sul suo grande futuro nello sport. Seguita in tribuna da papà Gianni, sostenuta a distanza da mamma Fiona May, aggiunge in bacheca il titolo odierno a quello under 20 di quattro anni fa a Boras ...